Coronavirus: 'Bella Ciao'dai pompieri Gb

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - Un nuovo omaggio a quanti in Italia (e nel mondo) sono impegnati nella lotta contro il coronavirus arriva dai pompieri britannici. La Fire Brigades Union, sindacato che riunisce circa 45 mila vigili del fuoco nel Regno Unito, ha realizzato un video in cui il personale sparso in tutto il Paese canta 'Bella Ciao' in italiano: un montaggio di voci e suoni con un messaggio di solidarietà, "siamo con voi", rivolto in primo luogo ai "fratelli e sorelle" pompieri in Italia. "La nostra è una famiglia senza confini", spiega il vigile del fuoco che parla all'inizio, in un breve messaggio introduttivo che riassume le ragioni di questa iniziativa fatta per incoraggiare anche la Gran Bretagna alle prese con l'epidemia. Un pompiere con una tromba intona poi il canto associato alla lotta partigiana, a pochi giorni fra l'altro dal 25 aprile, in cui ricorre in Italia il 75esimo anniversario della Liberazione, che quest'anno vedrà una edizione insolita per il 'lockdown' e le misure di isolamento dalla pandemia.