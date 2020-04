Annullata la corsa dei tori di Pamplona

(ANSA-AFP) - MADRID, 21 APR - A causa della pandemia di coronavirus la città spagnola di Pamplona ha deciso di annullare la famose celebrazione di San Fermin prevista a luglio, dove la corsa di tori di solito attira decine di migliaia di turisti.

"Il consiglio comunale ha preso questa decisione unanimemente (...), tenendo conto che la lotta contro il Covid-19 è diventata una priorità globale e che non vi è altra eventuale possibilità per eventi internazionali", si legge in una nota del municipio.