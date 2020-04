'Magnifica' sbarca 1.700 a Marsiglia

E' cominciato questa mattina nel porto di Marsiglia (sud della Francia) lo sbarco dei 1.700 passeggeri della nave da crociera Magnifica, fra i quali non è stato trovato nessun caso di positività al Coronavirus. I crocieristi, partiti il 5 gennaio da Genova, hanno sono rimasti diverse settimane in confinamento in mare dopo la decisione di accorciare il loro tour da parte della compagnia MSC Crociere.

Le operazioni di sbarco dureranno fino a domani. I 1.700 passeggeri sono di varie nazionalità, 700 i francesi a bordo della Magnifica, transitata a fine marzo anche dall'Australia.

Nessun test è previsto allo sbarco dei passeggeri poiché a bordo non si segnalano casi né sintomi e nessun passeggero è sbarcato da 40 giorni, precisa la compagnia.