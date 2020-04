Francia, superati i 20.000 morti

(ANSA) - PARIGI, 20 APR - La Francia ha superato nelle ultime 24 ore quota 20.000 morti, raggiungendo il numero di 20.265 decessi tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili. Lo ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. La Francia "varca una soglia simbolica e dolorosa", ha detto Salomon annunciando il superamento delle 20.000 vittime.

"L'epidemia di coronavirus - ha aggiunto - ha ucciso più delle epidemie stagionali e dell'ondata di caldo del 2003 che provocò 19.500 decessi". Nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 547 fra ospedali e case di riposo. E' continuato per il 12/o giorno consecutivo il trend positivo della minor quantità di pazienti in rianimazione (5.683) e per il 3/o giorno sono diminuiti i ricoverati complessivi (30.584).