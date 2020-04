Filippo riappare, loda chi deve lavorare

Il duca di Edimburgo, 99 anni a giugno, torna a farsi vivo in un raro messaggio pubblico diffuso in piena emergenza Covid-19 per elogiare gli operatori della sanità e di tutti i servizi chiave del Regno Unito in trincea nel pieno della battaglia contro la diffusione del virus.

Il messaggio del consorte della regina, ritiratosi ufficialmente dagli impegni pubblici nel 2017, è stato pubblicato in occasione della ricorrenza della campagna internazionale della World Immunisation Week. "Voglio rendere omaggio al lavoro vitale e urgente svolto da molti per contrastare l'epidemia, nella professione medica e scientifica, nella ricerca e nelle istituzioni dell'università", scrive il principe Filippo, isolatosi da diverse settimane nel castello di Windsor assieme a Elisabetta II, che compirà a sua volta 94 anni domani, nel quadro delle linee guida del governo e delle autorità sanitarie sulle particolari cautele raccomandate alle persone più anziane e vulnerabili.