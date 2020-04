Parigi,coronavirus in acqua non potabile

(ANSA) - PARIGI, 19 APR - Tracce di coronavirus sono state trovate nell'acqua non potabile di Parigi. Secondo il Comune, "non c'è alcun rischio" per l'acqua potabile. Secondo quanto reso noto dal Comune, si tratta di "tracce minime" di Covid-19 che sarebbero state scoperte nella rete idrica non potabile, utilizzata in particolare per lavare le strade. Ma non c'è "nessun tipo di rischio" per l'acqua potabile. E' stato il laboratorio che lavora per la rete idrica comunale a scoprire "in queste ultime 24 ore" la presenza in quantità minima di tracce del virus su 4 dei suoi 27 punti testati. Tale scoperta ha spinto il Comune a sospendere immediatamente l'uso della rete idrica non potabile, nel quadro del "principio di precauzione".