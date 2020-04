Gove, tutti commettono errori, anche noi

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Tutti i governi fanno errori, compreso il nostro". Lo ha detto il ministro britannico Michael Gove in un'intervista oggi alla Bbc. "Vogliamo imparare e migliorarci ogni giorno, ha continuato. Sono sicuro che ad un certo punto in futuro ci sarà l'opportunità di guardarci indietro, per riflettere e per imparare lezioni preziose".

Gove ha anche preso le difese del premier Boris Johnson colpito dal coronavirus, dopo che alcune critiche sono state sollevate nei suoi confronti circa la gestione della crisi e il fatto che non abbia partecipato ad alcuni incontri sull'emergenza. "L'idea che il primo ministro abbia saltato incontri vitali per l'emergenza coronavirus credo sia grottesca", ha detto. "Il primo ministro ha preso tutte le principali decisioni. Nessuno può dire che non abbia dato tutto se stesso per la lotta al virus. La sua leadership è stata chiara e lui è stato una ispirazione".