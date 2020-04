Coronavirus: altri 596 morti in Gb

Nel Regno Unito il bilancio dei decessi legati al Covid-19 è salito oggi a 16.060, con 596 nuove morti registrate nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero britannico della Salute.Stando ai dati diffusi dal ministero britannico della Salute, sono ad oggi 120.067 le persone risultate positive al covid-19 nel Regno Unito, ovvero 5.850 in più rispetto a ieri. Intanto, il ministro Michael Gove in un'intervista alla Bbc ha detto che "Tutti i governi fanno errori, compreso il nostro". "Vogliamo imparare e migliorarci ogni giorno", ha continuato. "Sono sicuro che ad un certo punto in futuro ci sarà l'opportunità di guardarci indietro, per riflettere e per imparare lezioni preziose".