Merkel,serve iniziativa per ripresa Euro

(ANSA) - BERLINO, 17 APR - Ci sono consistenti misure sul tavolo, approvate dall'eurogruppo, e la cancelliera è a favore di "una comune reazione europea", e pensa che "ci sia bisogno di una iniziativa focalizzata sulla ripresa dell'economia in Europa". Lo ha detto Steffen Seibert, rispondendo a una domanda in conferenza stampa, sul consiglio europeo e sulle richieste dei paesi del sud e di Emmanuel Macron. Seibert ha sottolineato che per la cancelliera è importante che si affronti la questione del Recovery Fund il 23 al consiglio europeo.