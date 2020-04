Germania: l'epidemia è sotto controllo

(ANSA) - BERLINO, 17 APR - "Le misure fin qui adottate hanno avuto successo e l'esplosione del contagio è attualmente governabile". Lo ha detto il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa.

Da parte sua, il portavoce di Angela Merkel ha detto che ci sono consistenti misure sul tavolo, approvate dall'eurogruppo, e la cancelliera è a favore di "una comune reazione europea", e pensa che "ci sia bisogno di una iniziativa focalizzata sulla ripresa dell'economia in Europa".

Seibert ha sottolineato che per la cancelliera è importante che si affronti la questione del Recovery Fund il 23 al consiglio europeo.