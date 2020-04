Coronavirus: oltre 5.000 morti in Belgio

(ANSA) - BRUXELLES, 17 APR - Il Belgio supera la soglia dei 5mila decessi legati all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono state segnalate 313 nuove vittime (114 in ospedale, 199 nelle case di riposo), portando così il totale a 5.163. Lo hanno comunicato i portavoce del centro di crisi durante la conferenza stampa quotidiana.

Il numero delle vittime è alto anche perché il Paese conteggia fra queste anche i decessi ritenuti 'sospetti' nelle case di riposo, che non sono confermati da test di laboratorio.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, 320 persone sono state ricoverate nelle ultime 24 ore mentre 399 sono state dimesse (7.961 dall'inizio dell'epidemia). I posti letto attualmente occupati sono 5.161 (-148), fra cui 1.140 in terapia intensiva (-42). Nel Paese sono stati identificati 1.329 nuovi contagi, di cui 42 nelle case di riposo. Il totale dei casi confermati da test in laboratorio arriva così a 36.138.