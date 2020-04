Altri 847 morti in Gb, 108.000 i contagi

(ANSA) - LONDRA, 17 APR - Resta al livello di picchi record per l'Europa in questa fase il numero di morti da coronavirus registrati nel Regno Unito, nei soli ospedali, con 847 decessi nelle ultime 24 ore contro 861 di ieri. Lo certificano i dati diffusi oggi del dicastero della Sanità, portando il totale censito nel Paese a 14.576. I contagi diagnosticati superano intanto quota 108.000, con una curva giornaliera d'incremento attorno a 5.500. I dati non comprendono peraltro quelli - raccolti solo parzialmente - sulle persone infettate e morte di Covid-19 in case di riposo, ricoveri vari e abitazioni private.