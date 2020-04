Ue,ingiustificabile stop fondi Usa a Oms

(ANSA) - BRUXELLES, 15 APR - "Mi rammarico profondamente per la decisione degli Stati Uniti di sospendere i finanziamenti all'Organizzazione mondiale della sanità. Non c'è ragione che giustifichi questa mossa, in un momento in cui gli sforzi" dell'organizzazione "sono necessari più di sempre, per contribuire a contenere e mitigare la pandemia da coronavirus".

Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, sul suo profilo Twitter. "Solo mettendo insieme le forze - aggiunge - potremo superare questa crisi, che non conosce frontiere".