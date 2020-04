Tolti i blocchi stradali a Helsinki

(ANSA) - HELSINKI, 15 APR - La premier finlandese, Sanna Marin, ha deciso di togliere i blocchi stradali da e verso la regione di Uusimaa, dove si trova la capitale Helsinki, imposti per contenere la diffusione del coronavirus. Tuttavia, ha avvertito che la pandemia in Finlandia "non è ancora sotto controllo. Restiamo alla mercè del virus". Motivo per cui la premier ha chiesto alla popolazione di evitare i viaggi comunque. "Non è il momento di recarsi nella propria casa di campagna", ha detto. Restano in vigore la chiusura delle scuole e il divieto di assembramenti con più di 10 persone.

Un gruppo di esperti presenterà un rapporto al governo la prossima settimana su quanto ancora dovranno restare in vigore le restrizioni e se si dovranno introdurre nuove misure come ad esempio l'uso di mascherine in tessuto quando ci si trova in luoghi pubblici. Al momento in Finlandia ci sono 3.161 casi di Covid-19 e 64 morti.