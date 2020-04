Gb, il parlamento riapre il 21 aprile

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il parlamento britannico riaprirà le sue porte il 21 aprile per svolgere i suoi doveri costituzionali nonostante l'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato un portavoce del leader dei Comuni, Jacob Rees-Mog, secondo quanto riportato dai Skynews. "In questa crisi senza precedenti sono state studiate e messe in atto diverse soluzioni tecnologiche che saranno sottoposte allo Speaker, al governo e agli altri partiti", ha spiegato sottolineando che "è importante trovare una soluzione che non escluda nessun membro del parlamento".