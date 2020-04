Spagna distribuisce mascherine sui bus

(ANSA) - MADRID, 11 APR - La Spagna lunedì si avvia a riaprire alcune attività e imprese rimaste finora chiuse per il coronavirus e per l'occasione, pur incoraggiando di spostarsi in macchina, distribuirà dieci milioni di mascherine gratis sugli autobus e metropolitane. Il governo di Madrid ha inoltre diffuso un decalogo di comportamenti corretti da tenere, come il distanziamento obbligatorio di almeno due metri fra le persone, l'uso obbligatorio di mascherine e guanti in pubblico o sul posto di lavoro e anche indicazioni sul bucato, che deve essere fatto con temperatura di almeno 60 gradi.

La parziale riapertura delle attività economiche non strettamente essenziali è stata disposta dal governo Sanchez con decreto emanato il 29 marzo.