Juncker all'ANSA, bene intesa eurogruppo

(ANSA) - BRUXELLES, 10 APR - "Sono contento che ieri sera i ministri dell'Economia abbiano trovato un accordo. Penso che i diversi elementi del compromesso puntino nella giusta direzione.

Ma non è sufficiente, perché occorre una decisione forte anche sul budget pluriennale europeo, che è lo strumento di solidarietà per eccellenza dell'Ue". Così l'ex presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in un'intervista all'ANSA. "Il budget europeo - afferma - deve essere aumentato molto al di là delle cifre attualmente sul tavolo".