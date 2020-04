Merkel in riunione Cdu respinge eurobond

(ANSA) - BERLINO, 9 APR - La cancelliera Angela Merkel ha ribadito la sua contrarietà all'opzione eurobond per affrontare l'emergenza coronavirus nel corso di una riunione in videoconferenza del suo gruppo parlamentare Cdu-Csu. Lo riferiscono alcuni partecipanti alla riunione all'agenzia tedesca Dpa. La cancelliera si è mostrata molto aperta alla solidarietà finanziaria della Germania ma ha aggiunto che manca "un'unione politica" per i coronabond, riferisce la fonte.