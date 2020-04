(ANSA) - LONDRA, 9 APR - Boris Johnson "continua a migliorare" dopo l'aggravamento dei sintomi di contagio da coronavirus e il ricovero in ospedale. Lo afferma oggi un portavoce di Downing Street, parlando con i giornalisti a margine della riunione odierna del comitato governativo di emergenza Cobra presieduta dal ministro Dominic Raab in veste di supplente del premier. Johnson - secondo il portavoce - ha trascorso "una notte positiva" ed è "su di morale", ma resta per ora "in terapia intensiva al St Thomas hospital di Londra".