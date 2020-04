Ue, 15 mld euro per partner nel mondo

(ANSA) - BRUXELLES, 7 APR - L'Ue riserva 15miliardi di euro per aiutare i partner nel mondo a combattere il coronavirus, in particolare l'Africa "che potrebbe affrontare gli stessi problemi dell'Europa fra qualche settimana". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un video messaggio su Twitter. "E' possibile che la crisi peggiori prima di migliorare - afferma - E' nel nostro interesse che la lotta alla pandemia abbia successo. Se siamo coordinati globalmente, possiamo sconfiggere il virus".