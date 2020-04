Sassoli, Pe Strasburgo centro test Covid

(ANSA) - BRUXELLES, 7 APR - "In collaborazione con le autorità francesi, abbiamo messo a disposizione la sede del Parlamento europeo di Strasburgo affinché sia trasformata in un centro per i test e di consulto sul Covid-19". Così in un tweet il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli. "Vogliamo essere vicini alla città che ci ospita e ai suoi cittadini in questi tempi difficili".