Turchia, 5 mascherine gratis a settimana

(ANSA) - ISTANBUL, 6 APR - Ogni cittadino turco di età compresa tra 20 e 65 anni potrà ricevere ogni settimana a casa un plico postale contenente 5 mascherine protettive contro il coronavirus. Lo ha annunciato il capo della comunicazione della presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, spiegando che sarà sufficiente compilare un modulo online per farne richiesta.

Dall'iniziativa, realizzata con la collaborazione tra i ministeri della Salute e dei Trasporti, sono esclusi gli under 20 e gli over 65, per i quali il governo di Recep Tayyip Erdogan ha imposto l'isolamento domiciliare, insieme a chi soffre di malattie croniche.