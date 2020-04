Gb: Rayner nuova vice leader Labour

(ANSA) - LONDRA, 4 APR - Ancora in attesa della sua prima leader della storia, malgrado la presenza femminile e femminista storicamente superiore a quella di qualunque altro partito del Regno Unito, il Labour britannico torna ad avere da oggi almeno una numero 2 donna. Angela Rayner, 40 anni, è stata infatti proclamata eletta vice-leader.

Ministra ombra dell'Istruzione sotto l'ex leadership di Jeremy Corbyn, esponente della sinistra interna, ma di un'ala più pragmatica rispetto al cosiddetto 'corbynismo' ortodosso, ha superato secondo le previsioni nello scrutinio fra gli iscritti gli altri candidati alla carica lasciata libera da Tom Watson prima delle elezioni di dicembre: tre ex colleghi del gabinetto ombra uscente e il deputato scozzese Ian Murray. Nata in una famiglia della working class di Manchester, già ragazza madre a 16 anni, poi assistente sociale e attivista laburista, Rayner è deputata dal 2015. Nei giorni scorsi è stata costretta a isolarsi per sospetto contagio da coronavirus.