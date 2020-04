In Gb oltre 550 morti in 24 ore

(ANSA) - LONDRA, 1 APR - Balzo di 563 morti in più per coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito, concentrati soprattutto in Inghilterra e a Londra, fino a un totale registrato di 2.352, secondo gli ultimi dati aggiornati del ministero della Sanità britannico diffusi oggi. I contagi censiti passano invece da 25.150 a 29.474, ossia un picco di 4.324 più di ieri. I test eseguiti nel Paese sfiorano infine ora i 153.000, a un ritmo salito a quasi 10.000 al giorno.