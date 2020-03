Russia: 1.836 contagiati, +302 da ieri

(ANSA) - MOSCA, 30 MAR - In Russia si registrano 302 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore per un totale di 1.836 infettati. In totale i morti sono ufficialmente nove e le persone dimesse dagli ospedali perché guarite 66. Lo riferisce il centro operativo russo anticoronavirus, ripreso dalle agenzie.