Parigi, niente rischi carenze alimentari

(ANSA) - PARIGI, 30 MAR - Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, ha ribadito oggi che non ci sono rischi di carenze alimentari in Francia, parlando ai microfoni di RMC e BFM-TV.

"Non ci sono carenze oggi nei supermercati e nei negozi di alimentari" e se un giorno ce ne dovessero essere, "lo direi ai francesi, che ne sarebbero informati per prendere le misure necessarie".

"Su qualche prodotto ci sono delle tensioni - ha ammesso il ministro - ognuno può constatarlo sugli scaffali. Per certi prodotti ci sono meno varietà disponibili, come per la pasta, ma ripeto, non c'è alcuna carenza".