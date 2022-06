Cina: forte crescita commercio con i Paesi Brics gen-mag

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 21 GIU - Il commercio tra la Cina e gli altri Paesi Brics ha registrato un aumento del 12,1% rispetto al 2021, raggiungendo 1.310 miliardi di yuan (circa 195,96 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi di quest'anno, secondo i dati doganali pubblicati oggi.

Secondo la General Administration of Customs (Gac), il tasso è di 3,8 punti percentuali più veloce rispetto alla crescita complessiva del commercio estero cinese dello stesso periodo.

Brics è l'acronimo di un gruppo di mercati emergenti che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Da gennaio a maggio, le esportazioni cinesi verso gli altri quattro membri sono aumentate del 18,1% rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni da questi ultimi sono aumentate del 6,6%, secondo i dati della Gac.

I prodotti meccanici ed elettronici, così come i beni ad alta intensità di lavoro, hanno rappresentato il 69,7% delle esportazioni cinesi verso gli altri Paesi Brics in termini di valore nei primi cinque mesi dell'anno, mentre il 76,3% delle importazioni cinesi sono state costituite da prodotti energetici e agricoli, oltre che da minerali metallici. (ANSA-XINHUA).