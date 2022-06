Cina: ripresa dei consumi prende slancio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - La ripresa dei consumi cinesi ha preso slancio grazie al festival dello shopping online di metà anno, nell'ambito degli sforzi del Paese per migliorare la domanda del mercato interno e aumentare i consumi.

Durante il festival '618', grande evento di shopping online tenutosi il 17 giugno, il valore degli ordini su JD.com ha totalizzato 379,3 miliardi di yuan (circa 57 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 343,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso, secondo gli ultimi dati.

Anche i consumi nei centri commerciali hanno ripreso slancio, grazie alle politiche a favore della crescita e alle promozioni di vendita in occasione del festival.

Secondo l'azienda, nel secondo trimestre gli Intime Department Store hanno registrato il più alto flusso di clienti, con un aumento delle vendite di alcuni marchi di oltre il 30% rispetto all'anno scorso.

A maggio le vendite al dettaglio in Cina sono scese del 6,7% rispetto a un anno fa, con una riduzione di 4,4 punti percentuali in confronto ad aprile. "La ripresa dei consumi aumenterà con il ritorno alla normalità", ha dichiarato Fu Linghui, portavoce del National Bureau of Statistics.

(ANSA-XINHUA).