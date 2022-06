Cina: a Pechino torna in funzione una antica stazione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 GIU - Il più grande hub ferroviario per passeggeri dell'Asia è entrato in funzione oggi a Pechino, grazie a una ricostruzione durata quattro anni che ha ridato vita alla più antica stazione ferroviaria della capitale cinese.

Con una superficie totale di quasi 400.000 metri quadrati, pari a 56 campi da calcio standard, la stazione ferroviaria di Fengtai dispone di 32 binari e 32 banchine ed è in grado di ospitare un massimo di 14.000 passeggeri all'ora.

Situata nel distretto di Fengtai, nella parte meridionale di Pechino, l'antica stazione è stata costruita nel 1895 ed è stata utilizzata per fornire servizi passeggeri e merci fino alla sua chiusura nel 2010. La ricostruzione della stazione è iniziata nel 2018.

Oltre all'ampliamento degli ambienti, la stazione si presenta con un nuovo look caratterizzato da molti decori tipici dell'architettura tradizionale cinese.

Si tratta inoltre della prima stazione ferroviaria del Paese con una struttura a due piani che consente il funzionamento sia dell'alta velocità che dei treni regolari. Sotto la stazione ferroviaria si trova anche una fermata della metropolitana che garantisce un collegamento agevole.

Il gestore della stazione ha dichiarato che per la fase preliminare del funzionamento entreranno in servizio 120 treni.

