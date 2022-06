Cina: lanciata allerta massima per alluvioni montane

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 GIU - Le autorità cinesi hanno emesso oggi la prima allerta rossa di quest'anno per possibili alluvioni montane in alcune zone del Paese.

Per le 24 ore successive a partire dalle 20 di oggi, le zone nord-orientali della provincia cinese del Jiangxi saranno altamente soggette a disastri causati da alluvioni montane, secondo l'allerta emessa congiuntamente dal ministero delle Risorse Idriche e dalla China Meteorological Administration.

Un'allerta arancione è stata emessa per la provincia del Zhejiang, nella Cina orientale, poiché anche le aree occidentali della regione potrebbero essere soggette allo stesso fenomeno.

Alle autorità locali è stato consigliato di rafforzare il monitoraggio in tempo reale e gli allarmi di alluvione e di prepararsi all'evacuazione.

La Cina ha un sistema di allerta meteo a quattro livelli, dove il rosso rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (ANSA-XINHUA).