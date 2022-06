Cina: festival dello shopping stimola mercato cinese

(ANSA-XINHUA) - SHENYANG, 18 GIU - I cacciatori di occasioni non dovranno aspettare fino a novembre per fare shopping, dato che in Cina iniziano a emergere altri festival dello shopping.

In vista del 18 giugno, data del festival dello shopping '618' di metà anno, le aziende di tutta la Cina hanno già iniziato a prepararsi per l'evento.

A Shenyang, nella provincia del Liaoning in Cina nordorientale, sono state affisse pubblicità promozionali su larga scala sui grattacieli sparsi per la città, che conta oltre 8 milioni di abitanti.

"Abbiamo iniziato a prepararci all'evento due settimane fa, pubblicando annunci nelle metropolitane, negli ascensori, nelle stazioni degli autobus e in altri luoghi suggestivi", ha dichiarato Yu Zhonghao, vicedirettore del centro commerciale Joy City di Shenyang.

Inoltre, i rivenditori online hanno dato un'ulteriore spinta per far crescere le proprie attività. I colossi cinesi dell'e-commerce, tra cui JD.com e Alibaba, hanno lanciato una serie di attività promozionali favorevoli, soddisfacendo la voglia di shopping online degli acquirenti.

Con una lunga lista della spesa che spazia da capi d'abbigliamento, rossetti e fondotinta liquidi a tè al limone e latte, Yan Qi si è unito alla marea di persone che si contendono ogni tipo di merce con prezzi 'da urlo' online.

Il giovane che appartiene alla generazione Z ha raccontato all'agenzia di stampa Xinhua di aver acquistato alcuni abiti che desiderava da tempo al 50% di sconto dopo aver integrato varie promozioni da piattaforme di e-commerce e negozi online.

Secondo le statistiche di Syntun, fornitore di soluzioni di big data per l'e-commerce in Cina, il volume totale delle transazioni online ha raggiunto i 578,48 miliardi di yuan (circa 86,14 miliardi di dollari) durante lo shopping di metà anno nel 2021, con un aumento del 26,5% su base annua.

Lo State Post Bureau ha dichiarato che dal 1° al 20 giugno 2021 durante la festa dello shopping di metà anno sono stati gestiti più di 6,59 miliardi di pacchi, con un aumento del 24,24% rispetto all'anno precedente.

Un'altra festa dello shopping emergente si celebra il 20 maggio. La data è vista come un altro San Valentino dagli utenti cinesi e dalle generazioni più giovani, poiché la data nella forma abbreviata di numero a tre cifre ha una pronuncia simile a quella di 'ti amo' in cinese.

Come per San Valentino, i festeggiamenti del 20 maggio prevedono manifestazioni pubbliche di affetto, appuntamenti e regali romantici, mentre un gran numero di centri commerciali è stato decorato con cuori e rose tipici della festa degli innamorati.

Yu Zhonghao ha precisato che le vendite del 20 maggio raddoppiano rispetto a quelle dei giorni normali e che le vendite delle categorie etichettate come 'regali romantici', tra cui gioielli e cosmetici, sono ancora più alte.

"Le aziende hanno unito l'espressione emotiva delle persone con le esigenze di consumo per celebrare le feste dello shopping, in linea con la tendenza all'aggiornamento dei consumi, dando nuovo impulso all'economia", ha commentato Liang Bing, vicedirettore dell'ufficio del commercio del distretto di Dadong a Shenyang.

Secondo Zhang Sining, ricercatore dell'Accademia di Scienze Sociali del Liaoning, i festival dello shopping hanno un effetto molto positivo e danno energia al mercato cinese.

Il boom dei consumi aumenterà la fiducia nell'economia cinese e la popolarità dei festival dello shopping dimostra la diversificazione delle esigenze dei consumatori e il continuo miglioramento dei consumi nel Paese asiatico, riflettendo la capacità di ripresa e il potenziale dell'economia cinese, ha concluso Zhang. (ANSA-XINHUA).