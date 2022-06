Aumentano viaggi di treni merci Cina-Europa a Hefei

(ANSA-XINHUA) - HEFEI, 18 GIU - Con un carico di automobili e pezzi di ricambio, un treno merci Cina-Europa è partito ieri da Hefei, capoluogo della provincia di Anhui nella Cina orientale, diretto ad Almaty, in Kazakistan.

"Con l'attenuarsi dell'epidemia e la crescita della domanda per le esportazioni, il volume dei treni merci Cina-Europa è aumentato dalla fine di aprile e ora siamo occupati tutto il giorno", ha dichiarato Zhang Yong, un macchinista dei treni merci Cina-Europa della città.

Nei primi cinque mesi di quest'anno Hefei ha gestito 339 treni merci Cina-Europa, 175 in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo le autorità ferroviarie locali, i treni hanno trasportato 31.956 container equivalenti a venti piedi (Teu), con un aumento del 106% su base annua.

I treni in uscita hanno trasportato principalmente prodotti fotovoltaici, ricambi auto ed elettrodomestici, mentre quelli in entrata erano carichi di articoli come vino rosso, latte, orzo e filati di cotone da Paesi europei e asiatici.

"I treni merci Cina-Europa sostengono la catena industriale e di approvvigionamento globale. Sono efficaci dal punto di vista dei costi, stabili e affidabili", ha affermato Chen Feng, vicepresidente della Hefei International Land Port Development Co. Ltd., società responsabile delle operazioni di trasporto merci.

Da quando ha avviato il servizio di treni merci nel 2014, Hefei ha inviato oltre 2.200 treni merci verso 70 destinazioni in 16 Paesi. (ANSA-XINHUA).