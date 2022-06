Cina annuncia ripristino di oltre metà terre desertificate

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 GIU - L'autorità forestale nazionale ha annunciato che nell'ultimo decennio la Cina ha ripristinato oltre la metà delle terre desertificate gestibili, con significativi passi in avanti nella lotta alla desertificazione. Secondo la National Forestry and Grassland Administration, infatti, sono in totale 18,8 i milioni di ettari di terreni desertificati posti sotto controllo nell'ultimo decennio e 1,77 i milioni di ettari che sono stati circoscritti al fine di essere posti sotto protezione.

Un funzionario dell'ente ha precisato che, dal 2012, l'area dei terreni desertificati nel Paese si è ridotta di 4,33 milioni di ettari, con un significativo miglioramento dell'ambiente ecologico nelle aree sabbiose. Negli ultimi 10 anni, la Cina ha istituito 41 zone dimostrative nazionali complete per il controllo della desertificazione e 128 parchi desertici nazionali.

"Negli ultimi cinque anni - ha aggiunto il portavoce - il clima sabbioso e polveroso nel Paese è diminuito significativamente, con un calo del 31% rispetto all'11° Piano quinquennale (2006-2010)". (ANSA-XINHUA).