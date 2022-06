Pechino,porte aperte a investimenti stranieri in R&S

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - La Cina accoglie con favore le aziende straniere che aumentano gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo (R&S) e creano centri dedicati nel Paese, secondo quanto dichiarato oggi da Shu Jueting, portavoce del ministero del Commercio. Shu ha espresso queste osservazioni in risposta a un recente sondaggio che mostra come la maggioranza delle aziende dell'Unione Europea rimanga favorevole a intraprendere attività di R&S in Cina.

Il portavoce ha sottolineato che grazie alla sua politica di crescita guidata dall'innovazione, la Cina è salita al 12° posto nel Global Innovation Index 2021, rispetto al 34° del 2012. Le aziende estere, comprese quelle europee, hanno contribuito a questo progresso.

Il Paese si aprirà sempre di più, intensificherà la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e migliorerà l'ambiente commerciale per accogliere gli investitori di tutto il mondo, ha aggiunto Shu. (ANSA-XINHUA).