Pechino, 'possiamo contenere aumento prezzi al 3%'

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 GIU - La Cina continuerà a mantenere il suo indice dei prezzi al consumo all'interno di un range ragionevole ed è in grado di raggiungere l'obiettivo del 3% annuo nel contesto dell'aumento dell'inflazione a livello globale. Lo ha dichiarato oggi in una conferenza stampa Meng Wei, portavoce della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

Il funzionario ha aggiunto: "Il livello di inflazione della Cina è di gran lunga inferiore a quello delle principali economie come Stati Uniti e Unione Europea, rimanendo uno stabilizzatore significativo per i prezzi globali".

L'Indice dei prezzi al consumo del Paese è aumentato a maggio del 2,1% su base annua, con un tasso di crescita invariato rispetto ad aprile. L'indice dei prezzi alla produzione invece, che misura i costi dei beni alla soglia della fabbrica, ha osservato un rallentamento della sua crescita del 6,4% a maggio, restando moderato per il settimo mese consecutivo.

Secondo Meng, la produzione stabile e l'offerta sufficiente di prodotti alimentari, insieme all'impegno per risolvere le difficoltà logistiche, continueranno a sostenere la stabilità dei prezzi al consumo. (ANSA-XINHUA).