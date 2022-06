Cina: in funzione ultimo tratto ferrovia Taklimakan

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 16 GIU - È entrato in funzione oggi l'ultimo tratto di una linea ferroviaria ad anello della lunghezza di 2.712 km che costeggia il Taklimakan, il più grande deserto cinese situato nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel versante nord-occidentale del Paese.

Secondo quanto dichiarato dal China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway, le ferrovie di Stato cinesi), l'apertura della linea ferroviaria Hotan-Ruoqiang consentirà ai treni di percorrere per la prima volta al mondo un giro completo intorno a un deserto.

La ferrovia Hotan-Ruoqiang si estende verso est dalla città di Hotan alla contea di Ruoqiang lungo il margine meridionale del Taklimakan, il secondo deserto di dune mobili più grande al mondo, e il 65% del suo percorso si trova all'interno del deserto. La sua costruzione è iniziata nel dicembre 2018.

La linea appena inaugurata si estende per 825 km con una velocità progettata di 120 km all'ora e dispone di 22 stazioni, di cui 11 per il servizio passeggeri e 6 per il servizio merci.

I convogli sono in grado di coprire l'intera distanza in 11 ore e 26 minuti. (ANSA-XINHUA).