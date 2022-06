Lenovo apre primo impianto di produzione in Ungheria

(ANSA-XINHUA) - BUDAPEST, 15 GIU - Lenovo, il colosso informatico cinese, ha aperto i battenti del suo primo stabilimento produttivo europeo in Ungheria. Con sede a Ullo, nei pressi di Budapest, l'impianto si occuperà principalmente della realizzazione di infrastrutture server, sistemi di archiviazione e Pc workstation di fascia alta utilizzati dai clienti di tutta Europa, del Medio Oriente e anche dell'Africa.

Il sito dà già lavoro a oltre 1.000 dipendenti a tempo pieno e tale cifra continuerà ad aumentare man mano che la struttura si avvicinerà alla piena capacità.

Francois Bornibus, vice presidente senior di Lenovo e presidente per Europa, Medio Oriente e Africa, ha dichiarato: "La posizione ben collegata dell'Ungheria ci rende molto più vicini ai nostri clienti europei, in modo da poter soddisfare e sostenere le loro esigenze rimanendo all'avanguardia nell'innovazione".

Con una superficie di quasi 50.000 metri quadrati, distribuiti su due edifici e tre piani, il nuovo stabilimento è uno dei più grandi impianti di produzione di Lenovo, in grado di produrre più di 1.000 server e 4.000 workstation al giorno. La nuova struttura è dotata di pannelli solari con una capacità di 0,5 megawatt, un quantitativo di energia sufficiente ad alimentare un piccolo paese. L'impianto ungherese rientra nella strategia Lenovo in termini di produzione e catena di approvvigionamento globale, che serve clienti in 180 mercati da oltre 35 siti produttivi in tutto il mondo, tra cui Argentina, Brasile, Cina, Germania, India, Giappone, Messico e Stati Uniti.

Lenovo, con un fatturato da 70 miliardi di dollari, ha 75.000 dipendenti in tutto il mondo. (ANSA-XINHUA).