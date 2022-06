Cina: in funzione domani ferrovia lungo deserto Taklamakan

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 GIU - Una rotta ferroviaria nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, in Cina nordoccidentale, entrerà in funzione domani, completando una linea di 2.712 km che si snoda attorno al più grande deserto della Cina, il Taklamakan. Lo ha dichiarato oggi China State Railway Group Co.

Ltd. (le ferrovie di Stato cinesi).

Il nuovo tratto lungo 825 km si estende verso est dalla città di Hotan alla contea di Ruoqiang, lungo il margine meridionale del Taklamakan, il secondo deserto di dune mobili più grande al mondo. Il 65% del percorso è all'interno dello stesso deserto.

La sua costruzione è iniziata nel dicembre 2018. Cinque ponti, per un totale di 49,7 km, sollevano i binari per proteggerli dalle tempeste di sabbia.

L'apertura della nuova ferrovia faciliterà gli spostamenti e la logistica dei prodotti tipici dello Xinjiang, tra cui cotone, noci, datteri e minerali. (ANSA-XINHUA).