Import tedesco dalla Cina in aprile aumentato del 52,8%

(ANSA-XINHUA) - BERLINO, 14 GIU - Nel mese d'aprile le importazioni tedesche dalla Cina sono aumentate del 52,8% su base annua, raggiungendo i 16,7 miliardi di euro. Lo ha reso noto l'Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis).

Il forte aumento è dovuto in particolare alle importazioni tedesche di prodotti chimici, quasi sestuplicate e a quota 4,4 miliardi di euro. Destatis ha precisato che "nell'aprile 2022 sono state acquistate (dalla Germania) più materie prime per la produzione di farmaci in Cina".

Nell'aprile 2022, sono aumentate anche le importazioni tedesche di prodotti informatici di produzione cinese con il 20,4% in più rispetto all'anno precedente mentre le importazioni di apparecchiature elettriche sono aumentate del 27,1%.

"Nel mese di aprile 2022, il commercio estero tedesco non era stato ancora ampiamente toccato dai lockdown dovuti al Covid-19 nella Repubblica Popolare Cinese e dalle relative interruzioni del trasporto merci", ha spiegato Destatis. (ANSA-XINHUA).