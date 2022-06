Cina:al 6,3% la produzione industriale annua media 2012-2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 GIU - La produzione industriale cinese ha registrato una crescita media annua del 6,3% nel periodo 2012-2021, grazie al rafforzamento del settore manifatturiero nazionale. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa Xin Guobin, vice ministro dell'Industria e dell'Informatica.

Secondo Xin, il valore aggiunto della produzione industriale è passato da 20.900 miliardi di yuan (circa 3,1 trilioni di dollari) nel 2012 a 37.300 miliardi di yuan nel 2021. Il vice ministro ha osservato inoltre che la crescita media globale per il periodo è stata di circa il 2%.

Il vice ministro ha poi dichiarato che, nonostante l'epidemia di Covid-19, il tasso di crescita medio per il 2020 e il 2021 ha totalizzato il 6,1%, svolgendo un ruolo importante nella stabilizzazione della catena industriale globale e promuovendo la ripresa dell'economia mondiale. (ANSA-XINHUA).