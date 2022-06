Cina: scoperte antiche strutture conservazione acqua

(ANSA-XINHUA) - ZHENGZHOU, 12 GIU - Gli archeologi hanno trovato tre grandi condotte d'acqua risalenti alle dinastie Wei e Jin (220-420) nella provincia centrale cinese dell'Henan.

Le antiche strutture di conservazione idrica nella città di Luoyang sono tre canalizzazioni in pietra che scorrono una accanto all'altra da sud-ovest a nord-est, secondo un'équipe dell'Institute of Archaeology della Chinese Academy of Social Sciences.

"Sebbene l'altezza del fondo, la dimensione e la forma della muratura delle tre condotte d'acqua siano leggermente diversi, essi sono ovviamente uniformi nella pianificazione e nella costruzione", ha spiegato Guo Xiaotao, vice capo del team.

Guo ha osservato che i documenti storici indicano che queste condotte erano utilizzate come canali di deviazione dell'acqua dall'esterno dell'antico palazzo di Luoyang verso il nord.

"Queste strutture riflettono la maturità dei progetti di conservazione idrica nelle dinastie Wei e Jin, nonché la conoscenza dell'antica città in materia di pianificazione, trasformazione e utilizzo delle risorse", ha dichiarato Liu Tao, responsabile del team. (ANSA-XINHUA).