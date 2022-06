Cina: provincia Jilin rilancia settore ginseng

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 12 GIU - La provincia dello Jilin, in Cina nord-orientale, ha pubblicato delle linee guida per sostenere l'industria del ginseng, con l'obiettivo di aumentare il valore totale della produzione fino a 80 miliardi di yuan (circa 11,9 miliardi di dollari) nel 2025 e a 100 miliardi di yuan nel 2030.

Le misure di sostegno saranno adottate in settori importanti come la piantagione di ginseng, lo sviluppo del prodotto, la coltivazione del marchio e la ricerca di fondi, secondo le linee guida sull'avanzamento dello sviluppo di alta qualità dell'industria pubblicate dall'ufficio generale del governo popolare della provincia dello Jilin.

Jilin è la principale area di produzione cinese di ginseng, una rinomata pianta che si ritiene favorisca il benessere. Le statistiche mostrano che la provincia produce circa il 60% del totale del Paese.

Le linee guida rafforzeranno l'innovazione scientifica e tecnologica nel settore del ginseng dello Jilin, rendendo l'industria e i relativi prodotti più competitivi sul mercato, ha dichiarato Chen Changbao, vicepreside della Changchun University of Chinese Medicine.

Nel corso del 14° Piano quinquennale (2021-2025), la provincia si impegnerà a raggiungere nuovi traguardi nelle tecnologie chiave che riguardano la coltivazione di nuove varietà, l'impianto efficiente e la lavorazione avanzata, spingendo così il settore del ginseng verso la corsia preferenziale di uno sviluppo di alta qualità, ha dichiarato Liu Wenguo, vice capo del dipartimento provinciale dell'agricoltura e degli affari rurali.

L'anno scorso, il valore complessivo della produzione dell'intera catena industriale del ginseng nello Jilin ha superato i 60 miliardi di yuan, con un aumento del 5,2% rispetto all'anno precedente. (ANSA-XINHUA).