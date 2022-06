TikTok creerà 1.000 posti di lavoro in Irlanda

(ANSA-XINHUA) - DUBLINO, 11 GIU - TikTok creerà altri 1.000 nuovi posti di lavoro in Irlanda, portando la sua forza lavoro nel Paese a oltre 3.000 unità. Lo hanno dichiarato ieri le autorità irlandesi.

I nuovi posti di lavoro sono stati annunciati durante un incontro tra il primo ministro irlandese Micheal Martin e l'amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew, secondo quanto riferito da Ida Ireland, un'agenzia statale responsabile per l'attrazione di investimenti diretti esteri.

"L'ultima espansione di TikTok rafforza ulteriormente il ruolo dell'Irlanda come importante hub per le sue operazioni europee e globali, ed è una chiara prova del suo impegno verso questo Paese", ha dichiarato Martin.

Secondo Martin Shanahan, Ceo di Ida Ireland, TikTok ha stabilito in Irlanda una serie di funzioni critiche.

TikTok è una popolare piattaforma di social media per la condivisione di video, di proprietà di ByteDance, una società cinese di tecnologia internet con sede a Pechino. (ANSA-XINHUA).