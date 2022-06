Covid:65 casi confermati locali in Cina continentale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Ieri in Cina continentale sono stati individuati 65 casi locali confermati di Covid-19, di cui 36 a Pechino e 19 nella regione autonoma della Mongolia interna. Lo ha dichiarato oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Secondo la commissione, anche in altre due suddivisioni a livello provinciale della Cina continentale sono stati registrati nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale.

73 portatori locali asintomatici in totale sono stati recentemente identificati in nove suddivisioni di livello provinciale, tra cui 25 a Pechino, 24 nella Mongolia interna e nove a Shanghai.

In seguito alla guarigione di 88 pazienti affetti dal virus che sono stati dimessi ieri dagli ospedali in cui erano in cura, al momento sono 786 i casi confermati di Covid-19 che ricevono i trattamenti in tutta la Cina continentale.

Ieri non si sono verificati nuovi decessi a causa della malattia, lasciando invariato il totale di 5.226 morti per Covid-19 in Cina continentale. (ANSA-XINHUA).