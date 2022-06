Cina: rinvenuti antichi plinti nell'Hebei

(ANSA-XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 10 GIU - Gli archeologi hanno recentemente riportato alla luce tre grandi plinti recanti raffinate incisioni presso un sito di interesse storico della contea di Linzhang, nella provincia settentrionale cinese dell'Hebei. Il sito in questione è quello di Yecheng, un tempo capitale di diverse antiche dinastie, dal 220 d.C. al 581 d.C.

Sun Tianshun che fa parte del team archeologico osserva: "Lo scavo dei plinti a forma di loto è molto importante per lo studio degli edifici antichi, in cui si riflettono i cambiamenti sociali e culturali. Ciò è anche di grande valore dal punto di vista accademico al fine di comprendere il concetto di costruzione, la disposizione strutturale e la tecnologia edilizia dei grandi palazzi delle ultime dinastie settentrionali (439-581)".

Secondo l'esperto, precedentemente a tale periodo, l'intaglio e la forma dei basamenti erano relativamente semplici. Tuttavia, con l'influenza dell'arte buddista, l'architettura iniziò a fondersi con quest'ultima e i pattern buddisti del loto vennero integrati, come confermato dai basamenti a forma di loto riportati alla luce. (ANSA-XINHUA).