Cina: ad Hainan un centro di promozione del design italiano

(ANSA-XINHUA) - HAIKOU, 10 GIU - L'Haikou Italian Design Cross-border Promotion Center, un centro di promozione transfrontaliero per il design italiano, è stato lanciato ufficialmente mercoledì nell'omonimo capoluogo di provincia dell'isola tropicale cinese di Hainan.

Come dichiarato da Sun Qun, presidente della Hainan Design Week Co.,Ltd., Il centro rientra nelle attività dei Paesi partner della prima Hainan Design Week, una piattaforma pubblica per il design innovativo.

"L'evento della settimana del design mira ad avere una copertura dell'intera isola per tutto l'anno", ha aggiunto quest'ultimo, "speriamo inoltre di costruire uno schema espositivo a lungo termine e di collegare in maniera attiva l'evento con i Paesi europei".

Secondo Sun, la regione Marche è il primo partner governativo ufficiale dell'Haikou Italian Design Cross-border Promotion Center.

"In quanto rinomato polo del design, la regione Marche rappresenta il centro del 'Made in Italy'. In futuro, la Hainan Design Week dovrebbe portare più risorse internazionali alla suddivisione e promuovere la cooperazione globale nel settore del design, a supporto della sua trasformazione in isola del design a livello internazionale", ha dichiarato Sun.

Massimo Bagnasco, Ceo e fondatore di China Europe Carbon Neutral Technology Co., Ltd., ha affermato invece che l'evento segna un nuovo step volto a migliorare le relazioni tra Cina e Italia in molti campi.

Hu Bo, funzionario del dipartimento provinciale per l'industria e l'informatica ha sottolineato: "Da quando Hainan ha iniziato a esplorare la trasformazione in porto di libero scambio e a puntare a diventare un'isola internazionale del design, le industrie del settore hanno prosperato nella provincia". (ANSA-XINHUA).