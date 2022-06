Cina: Huawei in testa per domande brevetti globali

(ANSA-XINHUA) - SHENZHEN, 09 GIU - L'azienda tecnologica cinese Huawei è in cima alla classifica delle domande di brevetto rientranti nel Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti Internazionale da cinque anni consecutivi, secondo il dato aggiornato al 2021. Lo ha fatto sapere la stessa azienda in occasione del forum sull'innovazione e la proprietà intellettuale 2022 tenutosi ieri.

A fine 2021, Huawei aveva depositato più di 60.000 domande di brevetto nell'ambito del Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti e fatto richiesta per 200.000 brevetti di invenzione in tutto il mondo, con più di 110.000 brevetti autorizzati. Negli ultimi due anni, le domande di brevetto di invenzione sono state più di 10.000 ogni anno.

Huawei ha raggiunto risultati notevoli nel settore delle comunicazioni 5G, presentando 6.583 famiglie di brevetti per tale tecnologia, che rappresentano il 14% del totale mondiale ed è in testa tra i richiedenti globali.

Negli ultimi cinque anni, più di 2 miliardi di smartphone sono stati concessi in licenza con i brevetti 4G/5G di Huawei mentre ogni anno circa 8 milioni di veicoli connessi sono stati concessi in licenza con tali brevetti dell'azienda.

Secondo il 2021 Eu Industrial Research and Development Investment Scoreboard (Quadro di valutazione 2021 dell'Ue sugli investimenti in ricerca e sviluppo industriale), Huawei si colloca al secondo posto tra le aziende globali per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo. Nel 2021, Huawei ha investito 142,7 miliardi di yuan (21,4 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo, pari al 22,4% del suo fatturato, mentre gli investimenti in ricerca e sviluppo accumulati nell'ultimo decennio hanno superato gli 845 miliardi di yuan.

