Cina: 20-21 giugno terzo Qingdao Multinationals Summit

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 09 GIU - La terza edizione del Qingdao Multinationals Summit si terrà dal 20 al 21 giugno a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, nell'ambito degli sforzi del Paese per portare avanti l'apertura ad alto livello e promuovere la ripresa economica globale.

Il vertice si concentrerà su sei temi, tra cui le catene industriali e di approvvigionamento globali, l'attuazione del Regional Comprehensive Economic Partnership agreement, e la trasformazione green e a basse emissioni di carbonio, come precisato ieri in conferenza stampa dal vice ministro del Commercio Qian Keming.

Inoltre, durante il vertice, la Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation, che fa capo al ministero del Commercio, pubblicherà un rapporto sul ruolo delle multinazionali in Cina e sulla struttura della catena di approvvigionamento globale.

Ad oggi, 313 multinazionali estere provenienti da 31 Paesi e regioni si sono iscritte agli eventi in presenza, mentre oltre 3.000 ospiti, sempre legati a multinazionali, si sono registrati per le attività online.

In un contesto di incertezza economica globale, la Cina è rimasta una destinazione popolare per i capitali stranieri, con un aumento degli investimenti esteri del 20,5% su base annua registrato da gennaio ad aprile.

Il primo Qingdao Multinationals Summit si è tenuto nell'ottobre 2019 nell'omonima città, con un totale di 115 aziende elencate nella Fortune 500 e 284 leader del settore che hanno partecipato all'evento. (ANSA-XINHUA).