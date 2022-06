Cina estenderà rimborso credito Iva a più settori

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - La Cina estenderà i rimborsi relativi all'imposta sul valore aggiunto (Iva) a un maggior numero di settori, nell'ambito degli ultimi interventi compiuti dal Paese per aiutare le imprese a superare le difficoltà e stabilizzare l'economia, secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata ieri.

Il comunicato, emesso congiuntamente dal ministero delle Finanze e dalla State Taxation Administration, afferma che le imprese di sette settori, tra cui vendite all'ingrosso e al dettaglio, agricoltura, attività ricettive e ristorazione, godranno della politica di rimborso dei crediti Iva a partire dal 1° luglio.

Secondo il comunicato, i crediti Iva appena aggiunti saranno rimborsati interamente su base mensile, mentre quelli insoluti saranno rimborsati in un'unica soluzione. Per facilitare il flusso di cassa delle imprese e sostenere la vitalità delle entità di mercato, quest'anno la Cina ha incrementato questa tipologia di rimborsi Secondo quanto comunicato dal ministero delle Finanze all'inizio di questo mese, i rimborsi dei crediti Iva in Cina dovrebbero salire a 1.640 miliardi di yuan (circa 246 miliardi di dollari) quest'anno. Da aprile a fine maggio, sono stati pari a circa 1.340 miliardi di yuan. (ANSA-XINHUA).