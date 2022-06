Cina: aree costiere a forte rischio per innalzamento mare

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 08 GIU - Secondo un rapporto pubblicato dal ministero delle Risorse Naturali, le regioni costiere della Cina hanno urgente bisogno di migliorare la protezione delle coste e la capacità di adattamento per far fronte all'innalzamento del livello del mare.

Nei prossimi 30 anni si stima che il livello del mare costiero del Paese asiatico aumenterà di un intervallo compreso tra i 68 mm e i 170 mm, come si legge nel rapporto annuale che registra i cambiamenti del livello del mare in Cina, pubblicato dal dipartimento ministeriale per il monitoraggio oceanico e l'allarme precoce.

Secondo lo studio l'anno scorso i livelli del mare costiero, raggiungendo il massimo storico dal 1980, hanno superato di 84 mm la media registrata negli anni precedenti.

Negli ultimi 40 anni, il livello del mare costiero cinese è aumentato a un ritmo di 3,4 mm all'anno, più velocemente rispetto alla media globale, continua il rapporto, che aggiunge che l'aumento del livello del mare potrebbe peggiorare le conseguenze dei disastri oceanici.

L'anno scorso, la maggior parte dei casi di tempeste e inondazioni nelle città costiere si è verificata tra luglio e ottobre, il periodo annuale in cui il livello del mare è più alto. (ANSA-XINHUA).